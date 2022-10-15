Чалоба: «Мы должны быть готовы к тому, что преподнесёт нам «Астон Вилла»

Защитник «Челси» Трево Чалоба поделился ожиданиями от матча чемпионата Англии против «Астон Виллы», который состоится завтра на «Вилла Парк».

«Мы отлично знаем сильные стороны «Астон Виллы» и должны быть готовы к тому, что преподнесёт нам соперник. Мы должны сохранять максимальную концентрацию и продолжать делать правильные вещи. Надеюсь, мы сможем увезти три очка», – сказал Чалоба в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, «пенсионеры» сейчас располагаются в Премьер-лиге на четвёртой строчке, имея при этом один матч в запасе. «Астон Вилла» под руководством Стивена Джеррарда идёт на 16 месте в чемпионате Англии.