Тухель мог оказаться в одном из клубов АПЛ вскоре после увольнения из «Челси»

Наставник Томас Тухель получал предложения от английских клубов после ухода из «Челси».

Немецкий специалист был отправлен в отставку в начале сентября, а его место в лондонском «Челси» занял Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне». Как утверждает Metro Sport, два неназванных клуба Английской премьер-лиги уже связывались с Тухелем, предлагая ему вернуться к тренерской работе, однако рулевой отверг обе возможности.

Томас Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года, а ранее работал в «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

В настоящий момент должность главного тренера свободна только в одном клубе Премьер-лиги – «Вулверхэмптоне».