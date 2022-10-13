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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель мог оказаться в одном из клубов АПЛ вскоре после увольнения из «Челси»

13 Октября 2022 • 20:26 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
1 4.60 X 3.70 2 1.77
16.10 16:00

Наставник Томас Тухель получал предложения от английских клубов после ухода из «Челси».

Немецкий специалист был отправлен в отставку в начале сентября, а его место в лондонском «Челси» занял Грэм Поттер, ранее работавший в «Брайтоне». Как утверждает Metro Sport, два неназванных клуба Английской премьер-лиги уже связывались с Тухелем, предлагая ему вернуться к тренерской работе, однако рулевой отверг обе возможности.

Томас Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года, а ранее работал в «ПСЖ», дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

В настоящий момент должность главного тренера свободна только в одном клубе Премьер-лиги – «Вулверхэмптоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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