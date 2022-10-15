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​Джеррард может не дотянуть до года в «Астон Вилле»

15 Октября 2022 • 14:49 Комментировать
Астон Вилла
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Челси
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16.10 16:00

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард находится под серьёзным давлением. Как сообщает The Telegraph, судьба 42-летнего специалиста определится в ближайшую неделю по итогам матчей с «Челси», «Фулхэмом» и «Брентфордом». Если результаты будут плохими, то Джеррарда отправят в отставку. В таком случае он не дотянет до года в бирмингемском клубе – его назначили 11 ноября 2021 года.

Отмечается, что владельцы «Астон Виллы» планируют посетить воскресный матч команды против «Челси».

На текущий момент «Астон Вилла» занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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