​Поттер: «Кепа показал игру мирового уровня»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после гостевой победы над «Астон Виллой» (2:0) похвалил голкипера команды Кепу Аррисабалагу.

«Кепа показал игру мирового уровня, особенно в первом тайме. Я рад за него. У него были тяжёлые периоды, но сегодня он внёс свой вклад», - сказал Поттер Sky Sports.

«Это была тяжёлая игра. «Астон Вилла» доставляла нам проблемы, особенно в первом тайме, хотя мы и повели в счёте. Мы ощущали давление, и нашему вратарю пришлось сделать несколько классных сэйвов.

После Лиги чемпионов было важно правильно настроиться. Я рад за футболистов, мы набрали важные три очка», - высказался рулевой «Челси».