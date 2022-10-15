Поттер рассказал, почему не играет Менди

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о вратаре «синих» Эдуаре Менди.

Напомним, что после того, как английский специалист возглавил лондонцев 8 сентября, сенегальский голкипер ни разу не вышел на поле в составе «Челси».

«Он отлично себя показывает, проявляет фантастическое отношение к делу и поддерживает команду. Когда я пришёл, он был травмирован, на поле был Кепа, и он хорошо себя проявил», — заявил Поттер.

Тренер также добавил, что сейчас за «Челси» выступают два хороших вратаря, которые должны подгонять друг друга.

В текущем сезоне 30-летний Менди провёл в составе «синих» шесть матчей, пропустив в них девять голов и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.