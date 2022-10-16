В «Челси» сообщили о намерении продлить контракт Маунта

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в скором времени получит от клуба новый контракт.

Воспитанник «синих» уже не первый сезон является одним из ключевых игроков команды, и продление его контракта, истекающего летом 2024 года, – одна из приоритетных задач клуба: «Мэйсон очень важен для нас. Он отличный парень и великолепный футболист. Все видят, какое влияние он оказывает на команду», – заявил наставник Грэм Поттер. По информации инсайдера Фабрицио Романо, все ведущие лица клуба, включая владельцев, полностью поддерживают предложение 23-летнему англичанину нового улучшенного контракта.

В активе Мэйсона Маунта два забитых мяча и пять ассистов в 13 поединках нынешнего сезона.