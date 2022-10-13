Кепа: «Поттер стартовал наилучшим образом во главе «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага оценил успехи главного тренера Грэма Поттера во главе «пенсионеров». Напомним, в пяти первых матчах под руководством англичанина, «синие» одержали 4 победы.

«Поттер наилучшим образом начал карьеру во главе «Челси». Мы прогрессируем. Прошёл всего один месяц, но мы отлично справляемся, нам предстоит ещё длинный путь. Мы понимаем его идеи», – цитирует Кепу официальный сайт «Челси».

В последнем матче «пенсионеры» обыграли на выезде «Милан» в Лиге чемпионов и заметно повысили свои шансы на выход из группы. В следующем туре АПЛ команда Грэма Поттера встретится на выезде с «Астон Виллой».