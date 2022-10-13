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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кепа: «Поттер стартовал наилучшим образом во главе «Челси»

13 Октября 2022 • 12:04 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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16.10 16:00

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага оценил успехи главного тренера Грэма Поттера во главе «пенсионеров». Напомним, в пяти первых матчах под руководством англичанина, «синие» одержали 4 победы.

«Поттер наилучшим образом начал карьеру во главе «Челси». Мы прогрессируем. Прошёл всего один месяц, но мы отлично справляемся, нам предстоит ещё длинный путь. Мы понимаем его идеи», – цитирует Кепу официальный сайт «Челси».

В последнем матче «пенсионеры» обыграли на выезде «Милан» в Лиге чемпионов и заметно повысили свои шансы на выход из группы. В следующем туре АПЛ команда Грэма Поттера встретится на выезде с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кепа Аррисабалага Грэм Поттер
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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