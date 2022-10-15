Лидер «Челси» залечил травму перед матчем с «Астон Виллой»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт избежал серьёзного повреждения.

23-летний футболист был заменён после первого тайма матча Лиги чемпионов против «Милана», завершившегося победой «синих» – 2:0. Из-за ушиба хавбек рисковал пропустить следующий поединок с «Астон Виллой», который состоится в воскресенье, однако обследование не выявило серьёзного повреждения, докладывает журналист Саймон Джонсон. Маунт будет доступен для участия в предстоящей встрече Английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Мэйсон Маунт принял участие в 12 играх во всех турнирах, отметившись в них пятью результативными передачами.