«Астон Вилла» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Дугласом Луисом. Полузащитник поставил подписи под долгосрочным трудовым соглашением. Его срок и другие детали бирмингемцы не раскрывают.

Цвета «Астон Виллы» Дуглас Луис защищает с лета 2019 года. С тех пор бразилец провёл за «вилланов» 120 матчей, в которых забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

Продление контракта с Дугласом Луисом является важным шагом для «Астон Виллы», поскольку в последнее время слухи активно связывали 24-летнего бразильца с более статусными клубами вроде «Ромы».