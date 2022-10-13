Кепа — о победе над «Миланом»: «Мы были сосредоточены и спокойны»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы очень счастливы. Это была важная неделя для нас, мы не лучшим образом начали сезон в Лиге чемпионов. Нам нужно было выигрывать оба матча с «Миланом». Мы боролись за результат, мы были сосредоточены и спокойны», — цитирует Кепу официальный сайт лондонского клуба.

Отметим, что испанский голкипер не пропускает голы на протяжении трёх матчей кряду.

После этой победы «Челси» поднялся на первое место в турнирной таблице группы E. Свой следующий матч в главном клубном турнире Европы «синие» проведут 25 октября против «Зальцбурга». Начало — в 19:45 по московскому времени.