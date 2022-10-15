Маунт может пропустить матч с «Астон Виллой» из-за ушиба

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может пропустить завтрашний матч своей команды против «Астон Виллы» в рамках Премьер-лиги из-за ушиба, который футболист получил в игре Лиги чемпионов против «Милана».

По информации от журналиста Низара Кинселлы, сегодня англичанин пройдёт дополнительное обследование, после чего станет известно, сможет ли он сыграть на выезде против команды Стивена Джеррарда.

Маунт отсутствовал на вчерашней тренировке «Челси». Напомним, «пенсионерам» в ближайшем матче также не помогут Уэсли Фофана, Нголо Канте и Рис Джеймс, который может пропустить чемпионат мира в Катаре.