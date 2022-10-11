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Силва: «Сейчас не время говорить о новом контракте»

11 Октября 2022 • 10:43 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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16.10 16:00

38-летний защитник «Челси» Тьяго Силва пока не спешит подписывать с лондонским клубом новый контракт. Напомним, действующее соглашение бразильца с «синими» истекает следующим летом.

«Сейчас не время говорить о новом контракте. Моей целью является продолжать выступать на таком высоком уровне и помогать команде добиваться результатов», – сказал Силва на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Милана».

Силва выступает за «Челси» с 2020 года и в своём первом же сезоне на «Стэмфорд Бридж» выиграл Лигу чемпионов. Ранее футболист заявил о намерении продолжать выступать на профессиональном уровне до 40 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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