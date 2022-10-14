Рису Джеймсу может потребоваться операция

Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс рискует пропустить чемпионат мира из-за травмы колена, сообщает журналист Сами Мокбел.

По информации источника, 22-летнему игроку может потребоваться операция. Решение о необходимости таких мер должно быть принято в течение ближайших 24 часов.

Напомним, Джеймс получил повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (2:0).

В нынешнем сезоне защитник провёл в составе лондонской команды 11 матчей, забив в них два гола и отдав столько же результативных передач. Свой следующий матч «Челси» проведёт 16 октября против «Астон Виллы». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.