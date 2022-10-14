​Канте пропустит чемпионат мира

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте в последнее время регулярно оказывается в лазарете. Как сообщает The Athletic, новая травма подколенного сухожилия, полученная на тренировке, оставляет Канте вне игры приблизительно на три месяца. Таким образом, полузащитник не сыграет за сборную Франции на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что «Челси» отказывается от каких-либо комментариев до тех пор, пока Н’Голо Канте не пройдёт обследование у специалиста.

Стоит отметить, что действующий контракт Н’Голо Канте с «Челси» истекает в конце сезона. Таким образом, ближайшим летом лондонский клуб может потерять полузащитника бесплатно.