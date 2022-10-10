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Канте хочет остаться в «Челси»

10 Октября 2022 • 22:39 Комментировать
Астон Вилла
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Челси
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16.10 16:00

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте предпочитает продолжить выступления в своём нынешнем клубе.

Поскольку текущий контракт француза с лондонцами истекает уже в июне, слухи связывают 31-летнего игрока с интересом различных клубов, включая «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Как информирует французское издание le10sport, сам хавбек настроен остаться в «Челси» и продлить нынешний договор.

В последнее время Н'Голо Канте испытывает трудности с травмами, из-за чего смог сыграть лишь в двух матчах «Челси» в текущей кампании во всех турнирах. В общей сложности на счету футболиста 262 поединка за «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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