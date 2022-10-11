Рой Кин: «Считаю Поттера одним из трёх лучших тренеров АПЛ»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает Грэма Поттера одним из трёх лучших тренеров Английской премьер-лиги. Напомним, англичанин недавно возглавил лондонский «Челси», у руля которого добился трёх побед и одной ничьи в четырёх матчах.

«Я считаю Поттера одним из трёх лучших тренеров АПЛ. Мне нравится Грэм и тот стиль, которого придерживаются его команды. Я очень рад, что ему выпал шанс тренировать большой клуб. Не понимаю людей, которые с подозрением относятся к его назначению в «Челси». Просто дайте ему время», – цитирует Кина Absolute Chelsea.

Напомним, ранее Поттер тренировал «Брайтон», который покинул в начале сентября.