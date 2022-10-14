Джеррард поделился ожиданиями от игры против «Челси»

Наставник «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от домашней игры против «Челси» в рамках Английской премьер-лиги.

«Все говорят о том, что «Челси» является фаворитом, но это «Вилла Парк». Мы немного расстроены тем, что не выиграли в предыдущих двух встречах, и мы хотим использовать это разочарование в правильном русле», – приводит слова легенды «Ливерпуля» издание Birmingham Mail.

Напомним, что матч против «аристократов» пройдет в воскресенье, 16 октября. После девяти туров «Астон Вилла» находится на 16-й строчке в таблице АПЛ.

