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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер — о травмированных игроках «Челси»: «С тактической точки зрения это вызов, но мы готовы его принять»

15 Октября 2022 • 09:17 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
1 4.60 X 3.60 2 1.80
16.10 16:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, как команда собирается обходиться без целого ряда травмированных футболистов.

Напомним, в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом» травмы получили защитники Уэсли Фофана и Рис Джеймс. А ещё раньше серьёзное повреждение заработал полузащитник Н'Голо Канте, из-за которого француз пропустит чемпионат мира в Катаре.

«Было бы неправильно сказать, что нам не будет хватать таких игроков, как Рис Джеймс или Н'Голо Канте, а также Уэсли Фофана. Но это работа команды, а моя задача — найти разнообразные пути решения.

У нас нет другого Риса Джеймса или другого Н'Голо Канте. С тактической точки зрения это вызов, но мы готовы его принять», — приводит слова Поттера Адам Ньюсон.

После восьми сыгранных туров «Челси» набрал 16 очков, расположившись на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Свой следующий матч команда Поттера проведёт завтра, 16 октября, против «Астон Виллы». Начало — в 16:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс Н'Голо Канте Грэм Поттер Уэсли Фофана
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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