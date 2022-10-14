«Челси» в следующем сезоне хочет видеть связку полузащитников Райс-Беллингем

Лондонский «Челси» следующим летом хочет подписать сразу двух молодых полузащитников. Речь идёт о Джуде Беллингеме из дортмундской «Боруссии» и Деклане Райсе из «Вест Хэма», который как раз является воспитанником «пенсионеров».

По информации от Mail Sport, руководство «синих» в следующем сезоне хочет видеть связку в полузащите именно между этими футболистами. В то же время у нынешних хавбеков команды Нголо Канте и Жоржиньо в конце кампании заканчиваются контракты.

Трансферы Райса и Беллингема в общей сложности могут обойтись «Челси» в сумму в районе 250 миллионов евро. При этом «пенсионеры» почти оформили трансфер нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку за 60 миллионов.