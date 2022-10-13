Нкунку подпишет контракт с «Челси» до начала чемпионата мира

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку подпишет 5-летний контракт с лондонским «Челси» ещё до начала чемпионата мира в Катаре. По информации от Sport Bild, о сделке будет официально объявлено до старта Мундиаля.

Вероятно, «Челси» заплатит за Нкунку чуть более 60 миллионов евро, которые были прописаны в контракте футболиста в качестве отступных. Таким образом лондонский клуб хочет оформить сделку, прежде чем в неё включатся другие клубы.

Нкунку в новом сезоне забил 7 голов в 9 матчах немецкой Бундеслиги. В прошлой кампании француз был признан игроком года в чемпионате Германии за 20 голов и 13 ассистов в 34 поединках.