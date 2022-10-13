«Лестер» нацелился на полузащитника «МЮ»

«Лестер» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, который недоволен количеством своего игрового времени на «Олд Траффорд». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что трансфер может состояться уже в январское трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» хочет выручить за футболиста сумма в районе 45 миллионов евро, которые клуб два года назад заплатил амстердамскому «Аяксу».

В новом сезоне ван де Бек провёл всего три матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Вторую половину прошлой кампании футболист провёл на правах аренды за «Эвертон».