Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» нацелился на полузащитника «МЮ»

13 Октября 2022 • 15:22 Комментировать
Лестер
...
Кристал Пэлас
1 2.25 X 3.50 2 3.10
15.10 14:30

«Лестер» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, который недоволен количеством своего игрового времени на «Олд Траффорд». Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что трансфер может состояться уже в январское трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» хочет выручить за футболиста сумма в районе 45 миллионов евро, которые клуб два года назад заплатил амстердамскому «Аяксу».

В новом сезоне ван де Бек провёл всего три матча в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. Вторую половину прошлой кампании футболист провёл на правах аренды за «Эвертон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕСТЕР КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
16:36 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг восхищён достижением Роналду
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Ширер: «Кейн в «Манчестер Сити» забивал бы не меньше Холанна»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе никогда не был близок к переходу в «Арсенал»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард подтвердил переговоры «Эвертона» с Айуоби по новому контракту
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» нацелился на полузащитника «МЮ»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Кепа — о победе над «Миланом»: «Мы были сосредоточены и спокойны»
14:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен потратить 500 миллионов евро на трансферы
14:29 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Не думаю, что «Ливерпуль» финиширует в топ-4»
14:21 · Англия. Премьер-лига
Линделоф — о тен Хаге: «Меня полностью устраивает то, как он хочет играть в футбол»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Линделоф — о Мартинесе: «Лисандро — фантастический игрок»
14:06 · Англия. Премьер-лига
Каземиро объяснил, почему мало забивает
13:30 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Манчестер Юнайтед» готово продать клуб за крупную сумму слухи
13:14 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Я пересматриваю свои игры по 3-4 раза»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Нкунку подпишет контракт с «Челси» до начала чемпионата мира
12:34 · Англия. Премьер-лига
Агент Жоржиньо: «Контракт с «Челси» заканчивается в конце сезона, но мой клиент хочет остаться»
Все новости
Рекомендуем