Галлахер: «Поттер заставил почувствовать, что шанс сыграть будет у каждого»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер поделился впечатлениями от работы с главным тренером Грэмом Поттером, который в начале сентября заменил на своём посту уволенного Томаса Тухеля.

«С первого дня тренировки были на высоком уровне. Поттер заставил почувствовать, что шанс сыграть и проявить себя будет у каждого футболиста. Каждый игрок действительно тяжело тренировался, чтобы произвести впечатление», – сказал Галлахер в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Галлахер уже успел забить за «Челси» дебютный гол. Англичанин отличился в матче чемпионата против «Кристал Пэлас». При этом в прошлом сезоне хавбек выступал за «орлов» на правах аренды.