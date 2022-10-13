Джеймс не сыграет с «Астон Виллой», но у игрока есть шансы восстановиться к матчу с «Брентфордом»

Защитник «Челси» Рис Джеймс пропустит ближайший тур Английской премьер-лиги, в котором его команда отправится на выезд к «Астон Вилле». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Низар Кинселла.

При этом источник добавляет, что у игрока есть хорошие шансы восстановиться к матчу с «Брентфордом», который состоится в середине следующей недели. Если же англичанин не примет участие в игре с «пчёлами», то наверняка сыграет на следующих выходных с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Джеймс получил травму в матче Лиги чемпионов с «Миланом», из-за чего был заменён во втором тайме.