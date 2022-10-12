«Челси» проявляет интерес к спортивному директору «Норвича»

«Челси» интересуется спортивным директором «Норвича» Стюартом Уэббером, сообщают английские СМИ.

Отмечается, что совладелец лондонского клуба Тодд Бёли уже успел пообщаться с 38-летним специалистом.

Ранее сообщалось, что «Челси» также близок к подписанию соглашения с бывшим техническим директором «РБ Лейпцига» Кристофером Вивеллом.

После восьми проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «синие» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь баллов, при этом «Челси» имеет одну игру в запасе. Свой следующим матч подопечные Грэма Поттера проведут в воскресенье, 16 октября, против «Астон Виллы». Начало — в 16:00 по московскому времени.