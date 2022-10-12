Павар остаётся в шорт-листе «Челси»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар остаётся в шорт-листе лондонского «Челси». По информации от Sport Bild, трансфер француза на «Стэмфорд Бридж» может состояться следующим летом.

Павар с большой долей вероятности покинет «Баварию», если к лету не продлит с клубом контракт. Напомним, пару месяцев назад Бенжамен был близок к уходу из Мюнхена, но в итоге решил остаться после беседы с главным тренером Юлианом Нагельсманном.

Павар также ранее был интересен другому английскому клубу – «Манчестер Юнайтед». В новом сезоне француз отметился одним голом в семи матчах Бундеслиги.