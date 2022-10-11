Силва: «Канте сейчас очень непросто»

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал ситуацию с травмой хавбека Нголо Канте, который недавно приступил к тренировкам в общей группе, но затем снова получил повреждение, из-за чего точно пропустит выездной матч в Лиге чемпионов с «Миланом».

«Канте сейчас очень непросто. Любому игроку было бы неприятно пропускать важный отрезок сезона. Ему не легко восстановиться и войти в ритм. В любом случае, я очень счастлив, что мне удалось познакомиться и поиграть вместе с таким футболистом», – заявил Силва на пресс-конференции.

Напомним, у Канте летом заканчивается контракт. Полузащитник может покинуть клуб на правах свободного агента.