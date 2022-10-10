Тьяго Силва не уверен в своём будущем в «Челси»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о возможном продлении контракта.

Действующее соглашение 38-летнего игрока истекает следующим летом. Недавно в СМИ сообщили, что решение о продлении договора ветерана будет принято после чемпионата мира. Сам игрок признался, что пока не знает, когда стартуют переговоры: «Время для обсуждения моего нового контракта, вероятно, настанет перед чемпионатом мира или после него. Мне нужно принять лучшее решение в интересах своей семьи, будет непросто. Посмотрим, что произойдёт», – цитирует бразильца журналист Низаар Кинселла.

В сезоне 2022/23 Тьяго Силва провёл девять матчей за «Челси», дважды ассистировав товарищам по команде.