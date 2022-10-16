​Джеррард: «Большая часть поддержки руководства иссякла»

Поговаривают, что в ближайшее время Стивен Джеррард может покинуть должность главного тренера «Астон Виллы» из-за плохих результатов. После поражения от «Челси» (0:2) 42-летний тренер дал комментарий на этот счёт.

«В первый час мы играли так, как я хочу, чтобы команда выглядела. Затем мы допустили ошибку, и нас наказали. Мы показывали выдающийся футбол до второго гола – он выбил нас из игры.

Если мы будем играть так, как в первые 60 минут сегодня, то мы быстро поднимемся по турнирной таблице. У меня была поддержка от руководства, но большая часть этой поддержки иссякла. Я должен продолжать бороться, и я буду принимать любую критику», - сказал Джеррард BBC.