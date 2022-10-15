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«Интер» не исключает полноценный выкуп Лукаку

15 Октября 2022 • 15:52 Комментировать
Интер Милан
...
Салернитана
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Через 21 ч. 14 мин.

Миланский «Интер» не исключает выкуп нападающего Ромелу Лукаку на постоянной основе. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Напомним, Бельгиец выступает за «нерадзурри» на правах годичной аренды из лондонского «Челси». При этом футболист успел отметиться за «Интер» всего одним голом в новом сезоне, после чего выбыл из строя на несколько недель из-за травмы.

По сведениям источника, миланский «Интер» будет ждать и со временем озвучит «Челси» свою сумму, в которую оценивает бельгийца. Отмечается, что между руководство «нерадзурри» и новые владельцы «пенсионеров» сейчас поддерживают хорошие отношения.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН САЛЕРНИТАНА
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