Мерсон: «Поттер тихо сделал свою работу и добился хороших результатов»

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон оценил первый месяц работы Грэма Поттера во главе лондонского «Челси». Напомним, англичанин добыл 4 победы в своих первых пяти матчах у руля «пенсионеров».

«Поттер Тихо сделал свою работу и добился хороших результатов. Я говорил, что их ждёт очень непростая неделя, но они спокойно достигли цели и выиграли максимум матчей, нужно отдать им за это должное. Мне кажется, что «Челси» не получил заслуженных комплиментов за свою игру», – заявил Мерсон.

Напомним, что «Челси» в данный момент располагается на четвёртом месте в Английской премьер-лиге, имея при этом один матч в запасе. В следующем туре подопечные Поттера сыграют на выезде с «Астон Виллой».