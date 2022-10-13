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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, насколько серьёзна новая травма Канте

13 Октября 2022 • 23:59 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
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16.10 16:00

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не успел вернуться на поле, как снова травмировался.

31-летний француз практически полностью пропустил старт нынешнего сезона из-за травмы колена и мышечных проблем, и теперь, как информирует Get French Football News, игроку придётся лечиться от повреждения подколенного сухожилия. Таким образом, «Челси» не сможет рассчитывать на Канте в следующих четырёх-пяти матчах.

На счету опытного хавбека всего два выхода на поле в текущей кампании – в двух стартовых турах Английской премьер-лиги, которые прошли в первой половине августа. Контракт Канте истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Н'Голо Канте
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