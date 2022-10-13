«Челси» уведомил дортмундскую «Боруссию», что готов заплатить свыше 100 миллионов евро за Беллингема

Лондонский «Челси» дал понять дортмундской «Боруссии», что следующим летом будет готов заплатить за полузащитника Джуда Беллингема свыше 100 миллионов евро. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Если верить источнику, летом 2023 года «шмели» будут требовать за молодого таланта сумму в районе 120 миллионов евро. На хавбека также претендуют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Беллингем уже намекнул, что готов сделать следующий шаг в карьере по окончанию сезона. 19-летний полузащитник станет главной трансферной целью многих топ-клубов.