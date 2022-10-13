Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» уведомил дортмундскую «Боруссию», что готов заплатить свыше 100 миллионов евро за Беллингема

13 Октября 2022 • 09:35 Комментировать
Астон Вилла
...
Челси
1 4.70 X 3.65 2 1.77
16.10 16:00

Лондонский «Челси» дал понять дортмундской «Боруссии», что следующим летом будет готов заплатить за полузащитника Джуда Беллингема свыше 100 миллионов евро. Об этом сообщает издание Sport Bild.

Если верить источнику, летом 2023 года «шмели» будут требовать за молодого таланта сумму в районе 120 миллионов евро. На хавбека также претендуют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Беллингем уже намекнул, что готов сделать следующий шаг в карьере по окончанию сезона. 19-летний полузащитник станет главной трансферной целью многих топ-клубов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Октября
10:16 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Ливерпулю» нужны новые игроки»
10:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «После выездных побед мы всегда пьём пиво» 1
09:42 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли выбрал между «Арсеналом» и «Челси» 1
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уведомил дортмундскую «Боруссию», что готов заплатить свыше 100 миллионов евро за Беллингема
12 Октября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Байи - о Моуринью: «Его называют Особенным, и он действительно особенный»
23:32 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брентфорда» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Кин назвал Марадону, Зидана и Роналду лучшими футболистами в истории 2
22:35 · Англия. Премьер-лига
Роналду приедет на церемонию вручения «Золотого мяча» 1
22:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Риса Джеймса
20:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне: «Ожидаю увидеть «Ливерпуль» в его лучшем виде»
20:21 · Англия. Премьер-лига
На Мбаппе претендуют два клуба 1
20:10 · Англия. Премьер-лига
Аке – о матче с «Ливерпулем»: «Это будет трудно»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал Клоппа «богом»
19:17 · Англия. Премьер-лига
Роналду принял обвинения ФА – тен Хага не так поняли
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Я не понимаю правила игры рукой»
Все новости
Рекомендуем