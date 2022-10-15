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Гомес начнёт матч с «Манчестер Сити» на позиции правого защитника

15 Октября 2022 • 11:18 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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16.10 18:30

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес сыграет на правом фланге обороны в ближайшем матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

Напомним, что из-за травмы Трента Александера-Арнольда у «Ливерпуля» нет другого выхода, кроме как ставить на правый фланг обороны Джо Гомеса, который способен выступить на этой позиции в силу своей универсальности, хотя номинально является центральным защитником.

«Ливерпуль» на сегодняшний день занимает в Английской премьер-лиге 10 строчку, имея при этом матч в запасе. Игра против «Манчестер Сити» состоится завтра на «Энфилде».

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Ливерпуль Джо Гомес
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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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