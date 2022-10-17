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Ван Дейк: «Никто в «Ливерпуле» не хотел ухода Мане»

17 Октября 2022 • 01:54 Комментировать
Ливерпуль
1:0
Манчестер Сити
окончен

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк вспомнил, как покидал команду Садио Мане.

Сенегальский нападающий запросил трансфер по окончании сезона 2021/22. Звёздного игрока в итоге подписала «Бавария», заплатившая порядка 32 млн евро.

«Очевидно, что Садио Мане был невероятно важен для «Ливерпуля», но он сам захотел уйти, хотя никто в клубе не хотел его ухода, – рассказывает ван Дейк в интервью Sky Sports. – У нас есть достойные игроки, прибывшие на его место: Луис Диас – исключительный футболист, Дарвин Нуньес постепенно адаптируется и начинает понимать, как мы играем без мяча», – отметил голландец.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Виргил Ван Дейк Садио Мане
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