Ван Дейк: «Никто в «Ливерпуле» не хотел ухода Мане»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк вспомнил, как покидал команду Садио Мане.

Сенегальский нападающий запросил трансфер по окончании сезона 2021/22. Звёздного игрока в итоге подписала «Бавария», заплатившая порядка 32 млн евро.

«Очевидно, что Садио Мане был невероятно важен для «Ливерпуля», но он сам захотел уйти, хотя никто в клубе не хотел его ухода, – рассказывает ван Дейк в интервью Sky Sports. – У нас есть достойные игроки, прибывшие на его место: Луис Диас – исключительный футболист, Дарвин Нуньес постепенно адаптируется и начинает понимать, как мы играем без мяча», – отметил голландец.