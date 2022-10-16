​Клопп получил красную карточку в матче с «Манчестер Сити»

В главном матче одиннадцатого тура чемпионата Англии сражаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В концовке игры главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп активно возмущался из-за решения главного арбитра Энтони Тэйлора не в пользу его команды. Рефери показал Клоппу красную карточку. Вероятно, сказалось то, что немецкий специалист высказывал претензии уже не впервые.

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Из-за красной карточки Юрген Клопп не будет присутствовать на тренерской скамейке в игре против «Вест Хэма» 19 октября.