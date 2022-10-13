​«Манчестер Сити» отказывается продавать Аке

Натан Аке находится на карандаше нескольких европейских грандов, в частности «Интера» и «Баварии». Тем не менее, «Манчестер Сити» проинформировал заинтересованные клубы о своём нежелании продавать 27-летнего голландского защитника. Об этом рассказывает 90min.

Минувшим летом Натан Аке мог вернуться в «Челси», но Хосеп Гвардиола захотел сохранить футболиста в своей команде. В сезоне 2022/2023 голландец отыграл за «Манчестер Сити» девять матчей. Результативными ударами защитник не отмечался.

«Манчестер Сити» в настоящий момент готовится к битве с «Ливерпулем» в рамках одиннадцатого тура Премьер-лиги.