Клопп рассказал о разнице в денежных возможностях «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о разнице в финансовых возможностях мерсисайдцев и «Манчестер Сити».

«У них и так лучшая команда в мире, но к ним пришел еще и лучший нападающий, который был доступен на рынке. Им без разницы, сколько это стоит, они берут и делают. «Ливерпуль» же не имеет таких возможностей. Это просто нереально для нас. При этом «горожане» все делают вполне законно. Мы же всегда тщательно взвешиваем все, а только затем оформляем сделку», - цитирует немецкого тренера Guardian.

Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» пройдет 16 октября на стадионе «Энфилд».