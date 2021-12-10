Бышовец считает, что у «Динамо» есть шанс обыграть «Зенит»

Уже на этих выходных состоится заключительный тур российской Премьер-лиги в 2021 году, центральным поединком которого станет противостояния двух лидеров турнирной таблицы, «Динамо» и «Зенита».

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец оценил шансы обеих команд на триумф. Эксперт считает, что у москвичей есть неплохие шансы сотворить сенсацию и уйти на зимний перерыв на первом месте.

«Динамо» прекрасно помнит результат первого матча. Если там у них еще не было опыта, то сейчас команда Шварца выглядит взрослой и может рассчитывать на победу с «Зенитом», - рассказал Бышовец в интервью «РБ Спорт», добавив, что «бело-синим» необходимо взять пример с «Челси» и быстро прессинговать соперника в начале встречи.