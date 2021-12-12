Найден момент, в котором Дзюба получил травму

Артём Дзюба не поможет «Зениту» в гостевом матче против «Динамо» в восемнадцатом туре чемпионата России. Форварда заметили на Мальдивах – он отправился в отпуск раньше из-за полученной травмы.

В телеграм-канале «Черновик | Гоша Чернов», был найден момент, в котором Артём Дзюба травмировался. Произошло это в концовке матча Лиги чемпионов против «Челси» (3:3), когда нападающий стал прессинговать защитника команды соперника. По итогам эпизода Дзюба упал и схватился за колено.

Матч между «Динамо» и «Зенитом» стартует в 14:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.