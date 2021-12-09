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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сутормин не может договориться с «Зенитом» о новом контракте

09 Декабря 2021 • 12:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
12.12 14:00

Полузащитник Алексей Сутормин ведет переговоры с петербургским «Зенитом» о подписании нового трудового соглашения. Как стало известно Sport24, стороны пока не могут договориться о деталях сделки.

Действующий контракт 27-летнего россиянина с «сине-бело-голубыми» истекает по завершении сезона-2021/2022. В январе игрок может беспрепятственно вести переговоры с другими работодателями.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 поединках российского чемпионата, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ. В грядущий уик-энд питерцы сыграют на выезде с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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