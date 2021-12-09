Сутормин не может договориться с «Зенитом» о новом контракте

Полузащитник Алексей Сутормин ведет переговоры с петербургским «Зенитом» о подписании нового трудового соглашения. Как стало известно Sport24, стороны пока не могут договориться о деталях сделки.

Действующий контракт 27-летнего россиянина с «сине-бело-голубыми» истекает по завершении сезона-2021/2022. В январе игрок может беспрепятственно вести переговоры с другими работодателями.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 поединках российского чемпионата, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ. В грядущий уик-энд питерцы сыграют на выезде с «Динамо».