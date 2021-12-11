Лоза: «Зенит» должен обыгрывать любителей из «Динамо»

Известный артист Юрий Лоза, который является давним футбольным болельщиком, высказался по поводу центрального матча 18-го тура чемпионата России, в котором сойдутся столичное «Динамо» и петербургский «Зенит».

По мнению певца, команда Сергея Семака обязана обыгрывать московский коллектив. Лоза считает, что «сине-бело-голубые» имеют в своем составе намного больше профессионалов.

«Зенит» должен обыгрывать непрофессиональную команду «Динамо», любительскую. «Динамо» такая же команда, как и все остальные. Чем она лучше «Уфы»?», - приводит слова Лозы «Спорт-экспресс».

Матч состоится в воскресенье, 12 декабря, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 17 туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, а «Динамо» занимает второе место.

Известен канал, который покажет центральный матч «Динамо» - «Зенит»