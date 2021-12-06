Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «бело-голубых» над «Уфой» со счётом 2:0.

«Ожидаемо было, что «Динамо» победит. Понятно, что задача упростилась в связи с тем, что «Уфа» получила быстрое удаление, а затем ещё и второе. Преимущество после этого стало огромным. Но «динамовцы» особо не напрягались, чтобы воплотить это преимущество в большое количество голов. Не знаю, с чем это связано. Счёт позволял себя чувствовать спокойно. Соперник играл в восемь полевых, очень сложно что-то создать в таких условиях. Единственная надежда уфимцев - это стандарты. «Динамо» играло спокойно. Не думаю, что нужно говорить о том, что «динамовцы» должны были показывать более атакующий футбол, я считаю, что многие уже готовят себя к следующему матчу против «Зенита», важнейшему матчу этого сезона. Против «Уфы» главное было набрать три очка, команда этого добилась.

Учитывая, что остальные клубы сейчас сдали - «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» играют нестабильно - «динамовцы» выглядят предпочтительнее на фоне других. На сегодняшний момент, они единственные, кто способен создать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Следующий матч покажет, насколько эти амбиции подкреплены всеми футбольными делами. В предыдущие годы у команд, которые на что-то рассчитывали, «Зенит» разбивал все надежды в личных встречах. Здесь очередная надежда, что «Динамо» поборется за первое место. Для этого нужно обыгрывать «Зенит», - сказал Кирьяков.