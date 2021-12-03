​Шварц высказался о встрече Карпина со сборниками

Посреди недели рулевой сборной России Валерий Карпин в одном из московских отелей провёл встречу с некоторыми футболистами. В числе тех, кто присутствовал на встрече, были представители «Динамо» Даниил Фомин и Арсен Захарян.

«Встреча Карпина с футболистами? Не вижу в этой ситуации проблемы, встреча не повлияла на наш тренировочный процесс. Отношусь к этой встрече нормально», - высказался Шварц на пресс-конференции в преддверии игры Премьер-лиги с «Уфой».

Матч между «Динамо» и «Уфой» пройдёт в ближайшее воскресенье, 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.