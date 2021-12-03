Сёмин – об уходе Захаряна в Европу: «Своего потолка в России ещё достичь надо»

Молодой полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал интервью, в котором признался, что хотел бы как можно скорее уехать играть в Европу. Бывший тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин прокомментировал данное высказывание футболиста.

«Решение о своем будущем Арсен должен принять сам с холодной головой. Европа, конечно, замечательно, но своего потолка в России еще надо достичь», - отреагировал специалист в интервью для Sport24.

Также Сёмин посоветовал Захаряну меньше внимания обращать на слова прессы и различные слухи, а сконцентрироваться исключительно на футболе. Напомним, что ранее СМИ сообщали об интересе к россиянину со стороны «Барселоны».