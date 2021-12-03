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Сёмин – об уходе Захаряна в Европу: «Своего потолка в России ещё достичь надо»

03 Декабря 2021 • 20:08 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Уфа
1.52 4.20 6.40
05.12 16:30

Молодой полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал интервью, в котором признался, что хотел бы как можно скорее уехать играть в Европу. Бывший тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин прокомментировал данное высказывание футболиста.

«Решение о своем будущем Арсен должен принять сам с холодной головой. Европа, конечно, замечательно, но своего потолка в России еще надо достичь», - отреагировал специалист в интервью для Sport24.

Также Сёмин посоветовал Захаряну меньше внимания обращать на слова прессы и различные слухи, а сконцентрироваться исключительно на футболе. Напомним, что ранее СМИ сообщали об интересе к россиянину со стороны «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Zenituwka
03 Декабря 2021 в 21:08
Там где для России потолок, там в Европе плинтус, потому и надо ехать в Европу.
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