Стукалов: Не говорили о статистике матчей с «Динамо»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Не самая приятная статистика именно в противостояниях с «Динамо». Хуже «Уфа» играет только против ЦСКА. Перед матчем о таком думают вообще?

- Мы об этом не говорили, есть отдельный конкретный матч, в нем стоит задача победить. Статистика? Об этом не было разговоров, не говорили об этом.

- Учитывая, что наступила зима, а вашей команде привычнее играть на искусственном поле, все-таки домашнее поле такое, сегодня снег идет, и газон натуральный, это как-то определяло стартовый состав?

- Нет, мы готовились в Сочи к этой игре, здесь поле в очень хорошем состоянии, здесь нет никаких проблем.