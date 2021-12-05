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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стукалов: Не говорили о статистике матчей с «Динамо»

05 Декабря 2021 • 16:31 Комментировать
Динамо Москва
1:0
Уфа
1.53 4.30 6.20
1-й тайм

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Не самая приятная статистика именно в противостояниях с «Динамо». Хуже «Уфа» играет только против ЦСКА. Перед матчем о таком думают вообще?

- Мы об этом не говорили, есть отдельный конкретный матч, в нем стоит задача  победить. Статистика? Об этом не было разговоров, не говорили об этом.

- Учитывая, что наступила зима, а вашей команде привычнее играть на искусственном поле, все-таки домашнее поле такое, сегодня снег идет, и газон натуральный, это как-то определяло стартовый состав?

- Нет, мы готовились в Сочи к этой игре, здесь поле в очень хорошем состоянии, здесь нет никаких проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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