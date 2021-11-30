Александр Григорян: Молодым футболистам нужно брать пример с Агаларова, он воспитанный и целеустремленный

Александр Григорян, пребывающий на данный момент на должности главного тренера женской команды ЦСКА, заявил, что молодым футболистам необходимо следовать примеру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.

По словам эксперта, форвард располагает к себя не только своей игрой, а и поведением. «Сегодня у Агаларова есть колоссальное преимущество перед многими игроками — это его воспитание, целеустремленность и понимание того, что он одаренный, способный футболист, а не какая-то суперзвезда», - цитирует Григоряна Sport24.

Тренер уверен, что ключевую роль в становлении Агаларова как личности сыграл его отец, который привил ему все понимание всех нужных ценностей. К слову, россиянин пока лидирует в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги.