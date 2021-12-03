​Активные фанаты «Динамо» покинут трибуну после первого тайма

Объединение фанатов «Динамо» «Династия» сделало заявление посредством публикации на своей страничке «В Контакте». В заявлении говорится о намерении поддержать инициативу фанатов ЦСКА и покинуть трибуну после первого тайма ближайшего матча.

Напомним, что после недавней игры между ЦСКА и «Зенитом» правоохранительные органы задержали более четырёхсот фанатов московского клуба. Задержания связаны с использованием на секторе пиротехники. При этом большинство задержанных к правонарушениям причастны не были.

В ближайшее воскресенье, 5 декабря, «Динамо» в семнадцатом туре чемпионата России будет принимать «Уфу».