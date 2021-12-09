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КДК РФС дисквалифицировал Кротова до 6 матчей

09 Декабря 2021 • 15:35 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Уфа
окончен

Форвард «Уфы» Вячеслав Кротов получил серьёзное наказание по итогам матча с московским «Динамо». В самом начале московского поединка игрок уфимцев неоправданно жёстко сыграл против Себастиана Шиманьски и травмировал поляка, за что немедленно получил красную карточку. В первом тайме того матча уфимцы остались вдевятером и в итоге проиграли со счетом 0:2.

КДК РФС принял решение дисквалифицировать Кротова на три матча. Но если Шиманьски спустя 15 дней не приступит к тренировкам, срок отстранения Вячеслава Кротова будет увеличен вдвое.

Ранее КДК РФС не отменил красную карточку Александра Соболева и закрыл на один матч фанатскую трибуну ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Уфа Вячеслав Кротов Себастиан Шиманьски
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