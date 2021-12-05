​Тюкавин в запасе: «Динамо» объявило состав на матч с «Уфой»

В одном из воскресных матчей чемпионата России «Динамо» примет «Уфу». Рулевой московской команды Сандро Шварц решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Кутицкий, Моро, Шиманьски, Фомин, Макаров, Захарян, Грулёв.

Стоит сказать, что нападающий Константин Тюкавин начинает игру на скамейке для запасных.

В случае победы «Динамо» сократит отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. В следующем туре команды сойдутся лицом к лицу в Москве.

Следить за матчем между «Динамо» и «Уфой» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.