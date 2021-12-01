«Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» теперь могут заполнять стадионы на 70%

В пресс-службе «Спартака» сообщили о согласовании с Роспотребнадзором заполнения трибун «Открытие Арены» на домашних матчах на 70%.

Телеграм-канал «Ложа прессы» также сообщил о том, что Роспотребнадзор увеличил пропускную способность стадионов «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА. То есть теперь все клубы Премьер-лиги из Москвы могут заполнять стадионы на 70% от общей вместимости вместо 30%.

Отмечается, что переговоры по поводу увеличения пропускной способности столичных стадионов вели РФС и РПЛ.

Стоит напомнить, что ходить на футбол по прежнему могут только люди, которые вакцинировались или недавно переболели коронавирусом. Пропуск болельщиков на арену осуществляется посредством QR-кодов.